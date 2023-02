Sztuczna inteligencja w służbie filmów na YouTube

RTX Video Super Resolution to propozycja NVIDIA, która umożliwia tzw. upscaling obrazu wideo do rozdzielczości nawet 4K. Producent wykorzystuje do tego rozwiązania sztuczną inteligencję, a jej działanie można zobaczyć w przeglądarce Google Chrome, która w najnowszej aktualizacji otrzymuje wsparcie narzędzia poprawiającego jakość wideo.

Technologia RTX Video Super Resolution prosto z CES 2023

NVIDIA zaprezentowała całkowicie nową technologię podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas. Do jej produkcji wykorzystano stosowaną na coraz szerszą skalę sztuczną inteligencję. To właśnie ona będzie odpowiedzialna za znaczącą poprawę jakości wyświetlanego obrazu (np. w filmach na YouTube) podnosząc jego rozdzielczość do 4K. RTX Video Super Resolution trafi do przeglądarek internetowych Google Chrome oraz Microsoft Edge. Jej obecność w tej pierwszej została już potwierdzona, a szerokie grono użytkowników sprawdzi nowość od NVIDIA w ciągu najbliższych dni (po aktualizacji do najnowszej wersji Chrome 110.0.5481.77).

Introducing RTX Video Super Resolution - 4K AI Upscaling for Chrome & Edge Video

Różnica jest kolosalna

Jakość możliwą do uzyskania przez technologię RTX Video Super Resolution widać na powyższym nagraniu przygotowanym przez NVIDIA. Znacznie poprawiony obraz z pewnością docenią osoby, które na co dzień korzystają z monitorów 4K, a oglądają treści w Internecie w znacznie mniejszej rozdzielczości, zaczynając już od 360p, a na 1440p kończąc. Producent zapowiada, że RTX VSR będzie dostępne również dla sprzętów opartych o RTX 2000, ale w nieco późniejszym czasie. Pierwsze w kolejności serie kart graficznych, które otrzymują wsparcie to GeForce RTX 4000 oraz RTX 3000.

Opcja nie będzie włączona domyślnie

Zastosowanie NVIDIA RTX VSR jest niemal nieograniczone. Twórcy zadbali, aby technologia doskonale radziła sobie zarówno z podnoszeniem jakości gier (dla przykładu Apex Legends z prezentacji), ale też sprawdzi się w przypadku filmów, transmisji sportowych oraz streamów, które zwykle nie przekraczają rozdzielczości 1080p. Uruchomienie technologii poprawiającej jakość treści wideo będzie domyślnie wyłączone. Posiadacze kart graficznych, które pozwolą nacieszyć oko inteligentnym upscalingiem powinni manualnie uruchomić RTX VSR w NVIDIA Control Panel po uprzednim zainstalowaniu niezbędnych sterowników.

Norbert Garbarek, dziennikarz dobreprogramy.pl