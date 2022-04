Anonymous nie próżnują. Na celowniku rosyjskie firmy z sektora budowlanego

Początek tygodnia okazał się niezwykle pracowity dla haktywistów z grupy Anonymous. Najpierw poinformowali o wycieku 222 GB danych należących do Gazregionu, rosyjskiej firmy budowlanej specjalizującej się w gazociągach i instalacjach, a chwilę później o wycieku 9,5 GB danych (około 15,6 tys. e-maili) z kolejnego przedsiębiorstwa GUOV i GS - General Dept. of Troops and Civil Construction.