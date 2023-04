Telefon z kierunkowego +373 to prawdopodobnie wangiri

Wangiri to oszustwo telefoniczne, które znane jest też pod nazwą "one call" i polega na nakłanianiu niewinnych osób do wykonania telefonu na nieznany numer. Oszust najpierw sam "puszcza sygnał" z płatnego numeru zarejestrowanego za granicą z nadzieją, że ofiara odruchowo oddzwoni. Takie połączenia realizowane są często z numerów +373, +39 lub +223, ale nie jest to regułą. Odnotowujemy także inne przypadki.