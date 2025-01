Telefon z kierunkowego 18, 29 i 42. Nie oddzwaniaj

Kilka lat temu opisywaliśmy przypadek naszego czytelnika, który odebrał głuchy telefon nieznanego numeru. Okazuje się, że do dzisiaj wymienione wówczas telefony z kierunkowymi 18, 29 i 42 są tak samo opiniowane w serwisie nieznany-numer.pl, co oznacza, że wciąż są wykorzystywane przez telemarketerów w niejednoznacznie skutecznych kampaniach. Głuchy telefon można odebrać m.in. z numerów:

Widząc nieodebrane połączenie z nieznanego numeru, co do zasady lepiej na niego nie oddzwaniać. Może to być bowiem element oszustwa znanego jako wangiri. Oszuści celowo dzwonią w taki sposób, by potencjalna ofiara nie zdążyła odebrać połączenia - liczą na odruchowe połączenie zwrotne, które jest dodatkowo płatne.