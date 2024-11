Telefon z nieznanego numeru. Odpowiesz "tak" i koniec rozmowy

Opisywany przypadek to świeże zgłoszenie do naszej redakcji, ale schemat znany jest przynajmniej od kilku lat. Oszust, który dzwoni do wybranej osoby, liczy że usłyszy w słuchawce słowo "tak". Ponieważ rozmowa jest nagrywana, taka wypowiedź jest później wplatana w spreparowaną rozmowę. Oczywiście takie działania nie są zgodne z prawem, ale atakujący liczą, że wykorzystają taką manipulację, by wmówić poszkodowanemu, że zawarł w ten sposób umowę na odległość.