Odbierasz telefon? Niebezpieczny nawyk, który warto zmienić

Odbieranie rozmów słowami "Tak, słucham?" może prowadzić do przykrych konsekwencji. Nieuczciwi rozmówcy nagrywają takie zwroty, a następnie wykorzystują je do manipulacji i zawierania umów na odległość. Warto rozważyć zmianę nawyków i zastosować inne zwroty przy odbieraniu telefonu.

Na potencjalne zagrożenie wynikające z używania zwrotu "Tak, słucham?" zwrócił uwagę jeden z naszych czytelników, który opisał swoją nietypową sytuację. Kiedy odebrał telefon w ten sposób, w odpowiedzi usłyszał jedynie: "Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Jutro wyślemy fakturę". Wskazuje to, że jego słowa mogły być wplecione w spreparowaną rozmowę, która posłużyła jako podstawa do realizacji jakiejś usługi.

Tego rodzaju działania są niezgodne z prawem, a rzekomo podpisana w ten sposób umowa nie jest wiążąca w świetle przepisów. Zakłada się, że w takich przypadkach zgłoszenie problemu zakończy się przyznaniem racji poszkodowanemu, ale nie zmienia to faktu, że proces wyjaśniania może być stresujący i czasochłonny, zwłaszcza gdy problem powstał z powodu oszusta. Lepiej zmienić swoje przyzwyczajenia i odbierać telefon słowami "Halo?" lub "Słucham?", co utrudni oszustom preparowanie podobnych sytuacji, a potencjalnej ofierze zaoszczędzi sporo czasu.

Można ograniczyć stosowanie tej zasady do odbierania połączeń z nieznanych numerów, ale zawsze trzeba mieć na uwadze spoofing telefoniczny. W wyniku tego zjawiska, dzwoniący numer, który wydaje się znany, może nie należeć do osoby, której się spodziewamy. W czasach, kiedy oszustwa telefoniczne są stosowane na porządku dziennym, warto z rozwagą podchodzić do rozmów z nieznajomymi. Czasem po drugiej stronie telefonu może znajdować się jedynie automat, który odczytuje przygotowane frazy w imieniu człowieka. Takie połączenia to tzw. robocalls.

Uwaga na telefony "z banku"

Spoofing telefoniczny, znany również jako podszywanie się pod numery telefoniczne, jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Oszuści wykorzystują niedoskonałość technologii VoIP, aby wprowadzić odbiorcę połączenia w błąd sugerując, że dzwonią z autentycznego numeru banku. Ofiara mylnie wierzy, że rozmawia z przedstawicielem instytucji, co prowadzi do przekazania wrażliwych informacji lub przelania pieniędzy na konto oszustów. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój i dokładnie zweryfikować tożsamość rozmówcy, przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Przykładem takiego oszustwa jest przypadek mężczyzny, który przez fałszywego pracownika banku został przekonany do przelania ponad 100 tysięcy złotych. Złodziej, podszywając się pod bankowca, wprowadził ofiarę w błąd, twierdząc, że jej pieniądze są zagrożone, a sposobem na ich ratunek jest przelanie środków na inne konto. Tego rodzaju manipulacje często wywołują panikę i zmuszają ofiarę do działań pod presją, co stanowi kluczowy element każdego ataku z wykorzystaniem socjotechniki.