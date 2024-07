Telegram ma wadę. Odrobina sprytu pozwala "śledzić" użytkowników

Szukanie ludzi w pobliżu to opcja, która pozwala użytkownikom Telegramu skontaktować się z nieznajomymi, którzy wyrazili zgodę na dostęp do lokalizacji i znajdują się fizycznie blisko danego użytkownika - tłumaczy Zaufana Trzecia Strona . Chociaż sam zainteresowany nie widzi lokalizacji użytkowników na mapie, siłą rzeczy jest ona w jakiś sposób rejestrowana po stronie serwera , aby odpowiednio proponować rozmówców pozostałym użytkownikom Telegramu. Okazuje się jednak, że informacje o lokalizacji innych można odczytać i to stosunkowo łatwo .

Teoretycznie na tym etapie trudno mieć pretensje do Telegramu, że taka możliwość istnieje, zwłaszcza, że jest wynikiem działania oficjalnego API, a użytkownicy aplikacji świadomie zgadzają się na udostępnianie informacji o lokalizacji na potrzeby działania funkcji znajdowania pobliskich rozmówców . ZTS widzi jednak w tym rozwiązaniu duży potencjał dla oszustów, którzy chcieliby wykorzystać informacje o użytkownikach zebrane w ten sposób na przykład do typowego phishingu .

Dodatkową wadą Telegramu w tym zakresie jest fakt, że do użytkowników mogą odzywać się do co do zasady dowolne osoby, a po wykupieniu dostępu premium i tak nie można odciąć się od kontaktu innych, którzy również taki dostęp wykupili. Innymi słowy stosunkowo niewielkim kosztem można uruchomić mechanizm, który pozwala zautomatyzować kontaktowanie się z osobami, które wcale na ten kontakt nie liczą. Późniejsze realizowanie phishingu w standardowy sposób, choćby po przesłaniu spreparowanego linku, to już formalność.