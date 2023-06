DVB-T2: MUX-3 ma przejść na nowy standard do końca roku

Cyfrowa telewizja naziemna DVB-T2 jest w Polsce standardem od czerwca 2022 roku . Chociaż przygotowania do przejścia na nową technologię trwały przez wiele miesięcy, w praktyce nie wszystkie multipleksy zostały przełączone w tym samym czasie. Od razu było wiadomo, że wyjątkiem pozostanie MUX-3 , który decyzją prezesa UKE mógł pozostać przy wcześniejszym standardzie DVB-T aż do końca 2023 roku.

Taką decyzję uzasadniano porządkiem publicznym i chęcią zagwarantowania dostępu do informacji w telewizji dla możliwie szerokiego grona odbiorców, co było szczególnie kluczowe z uwagi na stosunkowo niedługo trwający wówczas konflikt na terenie Ukrainy. Teraz pojawiają się jednak spekulacje, że przełączenie MUX-3 na DVB-T2/HEVC może nie nastąpić w wyznaczonym czasie - zwraca uwagę serwis wirtualnemedia.pl.

Prezes UKE zwraca uwagę, że termin w decyzji jest jednoznaczny, ale zakłada się, że istnieje możliwość wystąpienia o jego kolejne przesunięcie. Im dłużej MUX-3, na którym nadawane są kanały Telewizji Polskiej będzie dostępny w ramach starszego standardu DVB-T, tym dłużej treści z kanałów nadawanych na tym multipleksie (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia) będą trafiać do domów wszystkich Polaków - także tych, którzy nie dysponują sprzętem zdolnym do odbioru DVB-T2/HEVC, a to może być strategiczne przed okresem wyborów.