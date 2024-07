Telewizja: wkrótce zadziała MUX‑5. Większość Polaków w zasięgu

O szczegółach informuje serwis wirtualnemedia.pl po rozmowach m.in. z UKE i Emitelem odpowiedzialnym za cyfrową telewizję naziemna DVB-T2 . Nowy multipleks miałby zapewnić wyższą jakość transmisji i pozwolić rozszerzyć ofertę TV naziemnej łącznie do ponad 50 kanałów . Kiedyś MUX-5 był już wykorzystywany jako multipleks testowy TVP, ale jego działanie zostało ostatecznie zakończone po uruchomieniu MUX-6.

Emitel jest spokojny o ewentualnych chętnych, w przypadku ogłoszenia konkursu do zajmowania miejsc na MUX-5 przez konkretne kanały, co byłoby procedurą przeprowadzaną przez KRRiT. Jak podaje, kiedy analogiczne ruchy prowadzono w kontekście działającego już MUX-8, kandydatów było dwukrotnie więcej niż możliwych do obsadzenia pozycji w ramach multuipleksu.