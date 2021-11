Tesla Model Y ze zmianą. Układy Intela będą zastąpione rozwiązaniami od AMD

Warto jednak zaznaczyć, że Tesla wykorzystuje już procesory Ryzen w Modelach S i X, a teraz dołączy do nich Model Y, o czym informuje portal Brinkwire. Aktualnie Modele Y oparte na AMD są dostępne wyłącznie w Chinach, ale zapewne z czasem ulegnie to zmianie.

Jest to dość zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę to, że Intel w przeciwieństwie do AMD nie jest uzależniony od zewnętrznego wykonawcy układów. AMD jest zmuszone polegać na zakładach pokroju TSMC bądź GlobalFoundries, podczas gdy Intel może wytwarzać układy samodzielnie.