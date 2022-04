Sterowniki od AMD. Zmieniają ustawienia Ryzenów bez zgody użytkownika

Sprawę wykrył niemiecki portal Igor's Lab, wedle którego źródłem problemów może być integracja narzędzia Ryzen Master służącego do podkręcania procesorów z pakietem AMD Radeon Adrenalin Edition . Dotychczas obydwa narzędzia były osobno, ale począwszy od sterowników 22.3.1 są razem.

Niemcy przyznają, że sterownik próbuje dokonać zmian w CPU podczas wgrywania profilu OC GPU. Jeśli ktoś dokonywał ręcznej korekty Ryzena, to przywita go komunikat mówiący o niepowodzeniu funkcji automatycznego podkręcania karty graficznej i potrzebie restartu komputera. W tym przypadku wszystko jest przywracane do ustawień bazowych i tym razem proces jest zakończony sukcesem.