Tesla zapowiedziała dysk SSD. Specyfikacja nieznana, ale cena bardzo wysoka

Tesla na swojej stronie nie podaje specyfikacji, więc może to być zarówno tani dysk SSD oparty na interfejsie SATA z transferem limitowanym do trochę ponad 500 MB/s lub coś ciekawszego z interfejsem PCIe i protokołem NVMe przekraczającym barierę 1000 MB/s.

Jedyne co znajdziemy na stronie Tesli o nowym dysku SSD to informacja o odporności na wstrząsy towarzyszące jeździe samochodem i wysoką temperaturę. Nie jest to niczym wyróżniającym, ponieważ ze względu na swoją specyfikę wszystkie dyski SSD są odporne na wstrząsy i wysoką temperaturę. Ponadto jest bardzo mało prawdopodobne, aby Tesla produkowała własne dyski SSD więc to będzie rebrand czegoś z rynku tyle, że w innym opakowaniu.