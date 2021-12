Atak na dyski SSD. Malware może ominąć zabezpieczenia

Odkrycie koreańskich badaczy opisuje Bleeping Computer i nazywa je atakiem na firmware dysków SSD. Analitykom udało się przedstawić sposoby wgrywania zainfekowanego oprogramowania na dysk właśnie dzięki wykorzystaniu specyfiki ukrytego obszaru. System operacyjny, w tym programy zabezpieczające, nie mają do niego dostępu, przez co kontrola wgrywanego tu kodu jest w praktyce niemożliwa.

Możliwych ataków jest kilka, a istotą jednego z modeli - zmiana rozmiaru obszaru "over-provisioning" przez atakującego, do czego może wykorzystać menadżer oprogramowania dysku SSD. W praktyce haker może dzięki temu dotrzeć do obszaru, na którym zapisane były dane, które teoretycznie powinny zostać wcześniej usunięte, przynajmniej z perspektywy użytkownika.

W praktyce bywa jednak inaczej - niektórzy producenci dysków ograniczają działanie algorytmów tylko do kasowania powiązań w tabeli mapowania, zaś same dane wciąż są w pamięci. Co ciekawe, mogą tu być nawet przez kilka miesięcy, dzięki czemu atakujący może zyskać dostęp do cennych informacji, także tych sprzed wielu tygodni.