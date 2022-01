CES 2022. Dyski SSD ze wsparciem PCIe 5.0

Na samych targach lub w ich okolicy zaczęły się pojawiać wieści o nowych dyskach SSD wykorzystujących interfejs PCIe 5.0. Jeszcze we wrześniu odkryty został protypowy dysk SSD opracowany przez firmę Kioxia , który potrafił osiągać kolejno aż 14 000 MB/s i 7 000 MB/s odczytu oraz zapisu sekwencyjnego. W końcu mamy tutaj podwojenie przepustowości interfejsu PCIe 4.0...

Jeszcze przed targami Samsung zaprezentował swojego pierwszego SSD-ka PM1743 wspierającego interfejs PCIe 5.0 i protokół NVMe 2.0. Standardowo w przypadku Koreańczyków kontroler to ich autorska konstrukcja, która będzie współpracować z ich kośćmi v-NAND szóstej generacji. Osiągi będą imponujące, z czego odczyt sekwencyjny ma wynosić do 13 000 MB/s, a losowy odczyt do 2,500K IOPS.