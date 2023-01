Komputery przyspieszą. Samsung prezentuje nowe dyski SSD

Samsung zaprezentował nową generację dysków SSD . Firma ogłosiła gotowość do ruszenia z produkcją wysokowydajnych pamięci z interfejsem PCI Express 4.0. PM9C1a, bo tak nazywać się będzie nowy sprzęt koreańskiego giganta, ma być nie tylko szybszy, ale przede wszystkim bardziej wydajny energetycznie.

Nowe dyski Samsunga będą wyraźnie bardziej wydajne, niż obecnie dostępne urządzenia tej marki (PM9B1). Z informacji udostępnionej przez producenta wynika, że PM9C1a zaoferuje 1,6 razy większą prędkość odczytu sekwencyjnego i 1,8 razy większą prędkość zapisu sekwencyjnego. Nowe dyski Samsunga będą osiągać we wspomnianych kategoriach prędkość odpowiednio 6000 MB/s i 5600 MB/s. Urządzenie będzie osiągać także wydajność na poziomie do 900 tys. IOPS dla odczytu i do 1 mln IOPS zapisu losowego.