Verbatim wprowadza "jednorazowy" dysk SSD. Zapobiegnie nadpisaniu danych

Verbatim ogłosił nowy dysk półprzewodnikowy zaprojektowany specjalnie do długotrwałego przechowywania danych. Model SWOVA to zewnętrzny dysk SSD o pojemności 128 GB z pamięcią NAND flash, który można podłączyć do komputera za pomocą złącza USB 3.2 Gen 1. Producent przedstawia go jako dysk SSD zabezpieczony przed nadpisaniem, co oznacza, że po zapisie możliwy jest jedynie ich odczyt danych.