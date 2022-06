Telewizja DVB-T2 w Polsce: 27 czerwca ostatnia duża zmiana. Jest mały wyjątek

Cyfrowa telewizja DVB-T2/HEVC wdrażana jest w Polsce etapami od kilku miesięcy. Kraj został podzielony na cztery obszary, na których nadajniki zgodnie z planem 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja i wreszcie 27 czerwca przestają udostępniać większość multipleksów w ramach dotychczasowej technologii DVB-T. Multipleksy MUX-1, MUX-2 i MUX-4 oferujące konkretne programy są od tego momentu dostępne wyłącznie w nowym standardzie DVB-T2/HEVC, a do jego odbioru niezbędny jest właściwy sprzęt.

Wyjątkiem jest MUX-3, na którym udostępniane są kanały Telewizji Polskiej. Decyzją Prezesa UKE, w tym przypadku możliwe jest dalsze nadawanie w dotychczasowym standardzie DVB-T aż do końca 2023 roku. To reakcja na wniosek MSWiA i zagrożenie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, co wiąże się z obecną sytuacją w Ukrainie. Rząd chce, by jeszcze do końca przyszłego roku wszyscy Polacy mieli dostęp do informacji, niezależnie od przygotowania do odbioru DVB-T2. Kanały TVP będą więc dostępne w starszych telewizorach także po 27 czerwca 2022 roku.

Dlaczego DVB-T2?

Wdrożenie nowego standardu cyfrowej telewizji naziemnej było planowane i testowane latami, a związane jest z internetem 5G. Na potrzeby rozwoju sieci piątej generacji konieczne jest zaplanowanie przekazu danych w paśmie 700 MHz, a to wpisuje się w dotychczas wykorzystywany zakres przez telewizję DVB-T (470-790 MHz).

Przełączenie odbiorców na DVB-T2 pozwoli zwolnić cały zakres pasm i otworzyć drogę do przyspieszenia internetu 5G. Wyjątkiem nie jest opisywane wcześniej przesunięcie przełączenia mutipleksu MUX-3. Mimo, że Telewizja Polska może nadawać swoje programy maksymalnie do końca przyszłego roku jeszcze w ramach DVB-T, pasmo 700 MHz musi zostać zwolnione do końca czerwca 2022 roku.

Przejście na cyfrową telewizję DVB-T2 to jednak nie tylko konieczność spowodowana rozwojem internetu 5G. W praktyce to także szereg korzyści dla odbiorców, którzy co prawda muszą mieć właściwy telewizor (lub dekoder), ale dzięki temu zyskują lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz otwartą drogę do większej liczby programów w ramach jednego multipleksu w przyszłości.

Standard DVB-T2 wykorzystuje kodek HEVC, który jest znacznie bardziej efektywny od stosowanego MPEG-4 w przypadku DVB-T. W praktyce oznacza to, że przy dużo mniejszym przesyle danych, możliwe jest zapewnienie takiej samej lub nawet wyższej jakości programów. W efekcie wszystkie kanały udostępniane w ramach DVB-T2 oferowane są w rozdzielczości FullHD. W przyszłości możliwy jest nawet przekaz 4K z dźwiękiem Dolby AC-4, co Telewizja Polska testowała już wiele razy, w tym podczas Euro 2020.

Oglądanie DVB-T2 - jaki telewizor i dekoder?

Aby oglądać telewizję DVB-T2, nie wystarczy dowolny telewizor. Współczesne co prawda poradzą sobie z tym bez problemu (nowe modele wprowadzane na rynek od 2019 roku obowiązkowo wyposażone są we właściwy dekoder), ale kilkuletnie urządzenia niekoniecznie odtworzą materiały HEVC. Aby odbierać DVB-T2 po podłączeniu anteny do telewizora, wypada więc sprawdzić, czy dany model jest do tego przystosowany - najlepiej na stronie internetowej jego producenta.

Jeśli posiadany telewizor nie obsługuje DVB-T2, pozostają dwa rozwiązania - zakup nowego odbiornika lub doposażenie starego w niewielki dekoder DVB-T2. To dodatkowe urządzenie, które obsługuje się pilotem na podobnej zasadzie jak dekoder do kablówki czy telewizji satelitarnej. Stary telewizor może dzięki niemu dostać drugie życie.

Warto podkreślić, że dekoder dekoderowi nierówny i wybierając model dla siebie, polecamy zwrócić uwagę na kilka cech urządzenia: oferowane złącza do podłączenia TV: nawet kilkuletnie telewizory podłączymy przewodem HDMI, ale najstarsze mogą wymagać eurozłącza lub czinczy,

nawet kilkuletnie telewizory podłączymy przewodem HDMI, ale najstarsze mogą wymagać eurozłącza lub czinczy, cechy fizyczne: niewielki pilot może się wydawać nowoczesny, ale niekoniecznie będzie wygodny w obsłudze w rękach starszych osób. Na obudowie samego dekodera może się przydać dodatkowy wyświetlacz pokazujący godzinę czy wybrany obecnie kanał,

niewielki pilot może się wydawać nowoczesny, ale niekoniecznie będzie wygodny w obsłudze w rękach starszych osób. Na obudowie samego dekodera może się przydać dodatkowy wyświetlacz pokazujący godzinę czy wybrany obecnie kanał, dodatkowe funkcje: poza możliwością obsługi telewizji DVB-T2, niektóre dekodery mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, w tym namiastkę smartTV: obsługę YouTube'a po podłączeniu do internetu,

poza możliwością obsługi telewizji DVB-T2, niektóre dekodery mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, w tym namiastkę smartTV: obsługę YouTube'a po podłączeniu do internetu, wymiary: na rynku istnieją typowe modele w kształcie prostopadłościanu, ale są też modele "mini" wpinane bezpośrednio przez złącze HDMI do telewizora, przez co da się je ukryć za odbiornikiem.

DVB-T2 i dopłaty od rządu

Stojąc przed potrzebą zakupu nowego telewizora lub dekodera, można skorzystać z rządowego wsparcia finansowego, deklarując jednak przy tym, że gospodarstwo domowe posiada trudną sytuację materialną. W ten sposób można liczyć na wsparcie w wysokości 100 złotych na zakup dekodera lub 250 złotych na zakup nowego telewizora obsługującego standard DVB-T2. Pod koniec maja podawano, że rządowy program cieszy się dużym powodzeniem i do tego momentu spłynęło ponad 300 tys. wniosków.

Wniosek można złożyć przez platformę gov.pl lub w formie papierowej w placówkach Poczty Polskiej. Dofinansowanie otrzymywane jest w formie kodu, który można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Wszystkich punktów w kraju jest ponad 3600, a ich lista dostępna w oficjalnej wyszukiwarce.