Kilka godzin bez DVB-T2 i radia. Przerwy techniczne przy nadajnikach

Kolejna transza prac serwisowych przy nadajnikach zrealizowana zostanie 30 marca w godz. 0:00 - 6:00 i obejmie RTCN Szczecin / Kołowo (możliwe utrudnienia w odbiorze PR1, PR2, Radia PLUS Szczecin, Radia Szczecin oraz RMF FM) oraz RON Kwidzyn / ul. Południowa 14A (przewidywane problemy z Radiem Gdańsk).

31 marca to ostatni etap prac serwisowych w tym miesiącu, który podzielono na dwa okresy. Od 0:00 do 6:00 utrudnienia będą dotyczyć RON Biała Podlaska, w efekcie czego przewidywany jest problem z odbiorem PR2 oraz PR24, zaś od 1:00 do 5:00 prace będą realizowane w SLR Poznań / Piątkowo. W konsekwencji pojawią się utrudnienia z MUX R3, PR2, PR4, Radiem Merkury oraz MUX3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia i TVP Sport HD).