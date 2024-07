Ukraina bez ogrzewania. Zimowe problemy to skutek ataku hakerów

Ukraińskie władze przekazały jednak informację, że znaleziono dowody na temat wykorzystania oprogramowania w celu przeprowadzenia cyberataku we Lwowie. Miał on miejsce w nocy z 22 na 23 stycznia 2024 r.

Była to trzecia znana awaria wywołana przez cyberataki, która w ostatnich latach dotknęła Ukraińców. Specjaliści z Dragos stwierdzili, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by szkodliwe oprogramowanie powodowało powszechne przestoje. Jednak udowadnia to, że hakerzy starają się wytypować punkty infrastruktury krytycznej, jako cele swoich ataków.

Złośliwe oprogramowanie FrostyGoop zostało zaprojektowane do interakcji z przemysłowymi urządzeniami sterującymi (ICS) za pośrednictwem Modbus, protokołu, który jest powszechnie stosowany od kilkudziesięciu lat. Oznacza to, że FrostyGoop może być wykorzystany do atakowania szeregu firm i obiektów. Mark Graham twierdzi, że obecnie istnieje co najmniej 46 tys. urządzeń ICS podłączonych do sieci, które wykorzystują protokół Modbus.