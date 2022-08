Unia Europejska zabiera się za SI. Powstają nowe regulacje przeciw dyskryminacji

To jedynie wierzchołek góry lodowej – znacznie większy wpływ na rzeczywistość mają bezwzględne algorytmy. Eksperci wskazują, że oceniają one użytkowników ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy pochodzenie etniczne, nie zwracając uwagi na inne czynniki poza suchymi statystykami .

Dotyczy to szczególnie sektora bankowości, gdzie sztuczna inteligencja odpowiada za ocenę zdolności kredytowej . W efekcie niektóre grupy społeczne mają znacznie mniejszą szansę na otrzymanie kredytu czy innej formy finansowania. Sytuacja nie jest zero-jedynkowa, o czym pisał The Washington Post na przykładzie czarnoskórych Amerykanów.

Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko podejmowanie decyzji na podstawie uprzedzeń, ale też brak informacji zwrotnych. Sztuczna inteligencja oceniająca zdolność kredytową jest na tyle skomplikowana, że nawet sam bank do końca nie wie, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Liczba zmiennych i danych przetwarzanych przez algorytm jest ogromna, a klienci nie dostają informacji zwrotnej, co powinni poprawić we wniosku, by ten został zaakceptowany.