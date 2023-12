Uwaga na e-maile z fakturami i rozliczeniami. Łatwo o fałszywkę

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy ESET alarmują, że obserwują rosnącą falę ataków , które wykorzystują okres końca roku, kiedy firmy dokonują rocznych podsumowań finansowych, a pracownicy przygotowują się do świątecznej przerwy urlopowej. Zjawisko to wymaga zwiększonej czujności i ostrożności ze strony pracowników, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla danych firmowych .

Innym scenariuszem jest bezpośrednia próba wyłudzenia środków na konto hakerów. Rozsyłając fałszywe maile, cyberprzestępcy wykorzystują m.in. to, że wiele osób chce uporządkować kwestie służbowe przed końcem roku, zakończyć rozliczenia i kwestie księgowe w odpowiednim terminie itp. Dlatego takie wiadomości mają często niepokojące tytuły i treść , mające sprowokować do szybkiego działania.

"To zwykle dość proste ataki phishingowe, a ich podstawowy scenariusz nie zmienia się. Zaatakowany użytkownik otrzymuje maila o niepokojącym, sugerującym konieczność szybkiej akcji tytule, a jego treść ma go skłonić do kliknięcia w link, otwarcia załącznika, a nawet – wykonania szybkiego przelewu" - wyjaśnia Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET. "Z roku na rok cyberprzestępcy wykorzystujący motyw końca roku fiskalnego coraz lepiej przykładają się do uwiarygodniania swoich przekazów (...) Ataki bazują też na coraz większej znajomości lokalnych realiów – ich autorzy wymyślają bardzo prawdopodobne nazwy firm, imiona i nazwiska fałszywych kontrahentów oraz upodabniają wygląd fałszywych dokumentów dołączanych do maili do oryginałów" - dodaje.