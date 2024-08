Uwaga na SMS: "Sukces! Zobacz więcej"

SMS o paczce, zamówieniu lub sprzedaży internetowej to najczęściej fałszywa wiadomość zwieńczona skróconym linkiem. Atakujący stara się ominąć zabezpieczenia operatorów i dotrzeć do losowych osób, zachęcając do kliknięcia łącza. Na stronie docelowej wyłudzane są dane logowania do banku.

Do naszej redakcji trafił kolejny zestaw fałszywych wiadomości, tym razem wysłanych z nadpisem "InfoSMS". Krótkie komunikaty sugerują, że odbiorcy udało się sprzedać przedmiot przez internet, a załączony link zachęca do kliknięcia, by przeczytać szczegóły. Na stronie docelowej można się spodziewać błędnych informacji o rzekomej konieczności zalogowania się do banku, by "odebrać pieniądze" lub zorganizować przesyłkę produktu. To nic innego jak próba wyłudzenia loginu i hasła do bankowości.

Widząc podobne SMS-y, najlepiej jest po prostu je ignorować. Trzeba pamiętać, że co do zasady proces sprzedaży przez OLX, Vinted czy Allegro może być kontrolowany po zalogowaniu do serwisu przy komputerze lub bezpośrednio z aplikacji. Wiadomości SMS nie są przy tym wykorzystywane, a komunikaty tego rodzaju z założenia należy traktować jako podejrzane i próby podszycia się pod dany serwis. Warto pamiętać, że podejrzane wiadomości SMS można zgłaszać do analizy pod numerem 8080.

Jeśli potencjalna ofiara nie zorientuje się, że SMS to podstęp, a przez to odwiedzi strony, do których prowadzą linki i poda na nich login, hasło i kod jednorazowy - przekaże swoje dane uwierzytelniające na ręce oszustów. Wówczas to oni w tle będą próbować zalogować się na autentyczną stronę w banku i podejmą próbę wyprowadzenia środków.

Apelujemy więc o ostrożność i ograniczone zaufanie oraz chłodne traktowanie wszystkich tego rodzaju komunikatów. Status swojej sprzedaży warto śledzić w oficjalnych aplikacjach lub po zalogowaniu do serwisu w przeglądarce, by uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Przypominamy także, że nie istnieje mechanizm, w którym trzeba zalogować się do banku lub podać dane karty płatniczej, by odebrać pieniądze.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl