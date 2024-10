Używałeś Blika w czasie awarii? Dostaniesz zwrot środków

Jak jednak podaje Blik, jeśli operacja nie zostanie zrealizowana do 48 godzin, należy zainteresować się tematem samodzielnie. Blik sugeruje, że właściwa droga to kontakt z bankiem, z którego aplikacji była realizowana płatność. Innymi słowy, warto więc sięgnąć po numer infolinii bankowej i wyjaśnić sprawę we własnym zakresie.

Z uwagi na charakter awarii, uczulamy klientów banków, by uważali na ewentualne fałszywe SMS-y, które mogą otrzymać w tej sprawie. Oszuści zawsze trzymają rękę na pulsie i wykorzystują podobne wątki, by skusić ofiarę do podania danych logowania do banku, gdzie później będą próbowali się dostać, by ukraść pieniądze. Niewykluczone są więc fałszywe wiadomości SMS z deklaracją możliwości "odzyskania środków" po awarii Blika, co mógłby umożliwić zawarty w treści fałszywy link kierujący do formularza.