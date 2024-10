Alior Bank ostrzega. "Obserwujemy zwiększoną liczbę ataków"

Alior Bank ostrzega o fałszywych SMS-ach, w których pojawia się spreparowany komunikat o "wygaśnięciu" aplikacji mobilnej i konieczności aktualizacji danych, by konto zostało odblokowane. Tę operację ma umożliwiać link zawarty w wiadomości SMS. Jeśli ofiara nie zorientuje się, że jest to podstęp, klikając łącze trafi na fałszywą stronę, gdzie wyłudzane są dane logowania do Alior Banku i PESEL.

Takie wiadomości SMS oczywiście nie mają związku z autentyczną komunikacją od Alior Banku, nawet jeśli nadpis wiadomości SMS lub początek jej treści mogą to sugerować. Trzeba pamiętać, że oszuści mogą manipulować nadpisami, podszywając się w ten sposób pod autentyczne komunikaty bankowe - wiadomość trafia do prawdziwego wątku z SMS-ami z banku, co fałszywie zwiększa jej wiarygodność.

Alior Bank apeluje, by dokładnie sprawdzać autentyczność wiadomości SMS przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, do których rzekomo wzywa bank. Warto między innymi sprawdzić adres docelowej strony, do której prowadzi link i zestawić go z oficjalną domeną Alior Banku.

Warto także pamiętać, że bank nigdy nie wysyła SMS-ów, w których deklaruje konieczność podjęcia jakichkolwiek pilnych akcji, kierujących do logowania do serwisu internetowego czy do formularzy, gdzie oczekuje się podania loginu, hasła, PESEL-u czy innych danych osobowych. Takie działania należy uznawać za podstęp, a same wiadomości SMS co do zasady ignorować, w razie konieczności zgłaszając je samemu bankowi oraz na policję lub do prokuratury.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl