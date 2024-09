VeloBank wydał komunikat. Dotyczy każdego klienta

VeloBank apeluje do klientów, aby uważali na wszelkie wiadomości od "członków rodziny". Zwykle pojawia się w nich prośba o przeniesienie rozmowy na komunikator, a później próba pożyczenia pieniędzy, najczęściej za pośrednictwem Blika. To nic innego, jak wstęp do wyłudzenia pieniędzy.