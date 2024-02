Ważna zmiana w Signal. Komunikator spotęguje prywatność

Signal to jeden z komunikatorów, który słynie z dbania o prywatność swoich użytkowników. Ma jednak pewne ograniczenie, które wyraźnie może poczucie prywatności zaburzać. Mowa tu o numerze telefonu, który do tej pory był widoczny dla każdego użytkownika. Teraz się to zmieni.

Zamiast posługiwania się numerem telefonu, od teraz będziemy mogli posługiwać się unikalną nazwą użytkownika. Numer będzie natomiast nadal potrzebny do rejestracji konta w aplikacji. W aplikacji wprowadzona zostanie też funkcja, która pozwoli wyłączyć możliwość wyszukania naszego konta, korzystając w tym celu tylko z numeru telefonu. Oznacza to, że nie będzie dało się nawiązać kontaktu bez znajomości unikalnej nazwy użytkownika.

Nazwa użytkownika to nie to samo, co login czy nazwa profilu w Signal. Nazwa ta służy tylko do umożliwienia nawiązania kontaktu między dwoma osobami. Aby dało się rozpocząć konwersacje, rozmówca musi znać naszą nazwę użytkownika – nie da się jej nigdzie wyszukać. Oznacza to, że będziemy musieli podać komuś nazwę użytkownika, by ten mógł nawiązać rozmowę z nami.