Nowość w WhatsApp. Znacząco wpłynie na prywatność komunikacji

Pomimo obiekcji niektórych konkurentów ( jak na przykład twórcy komunikatora Telegram ) dotyczących zbierania przez Metę informacji o użytkowniku za pośrednictwem WhatsAppa, aplikacja w dalszym ciągu poprawia swoje możliwości ochrony prywatności. Niedawno pisaliśmy o możliwości uruchomienia "Blokady czatu" , dzięki której bez odpowiedniego dodatkowego uwierzytelnienia nie sposób dostać się do naszych bardziej intymnych konwersacji. Meta dodała też funkcję, która pozwala na ukrycie naszego zdjęcia profilowego i statusu przed osobami spoza listy kontaktów.

Oczywiście zawsze w wiadomościach pozostaje też standardowe szyfrowanie komunikacji, jednak nie zabezpiecza ono konwersacji przed ewentualną osobą, która zyskuje bezpośredni dostęp do naszego telefonu. Jeśli nie chcemy, by wiadomość głosowa była archiwizowana i pragniemy pewności, że nikt niepowołany jej nie wysłucha, grzebiąc nam w telefonie, to używamy po prostu opcji jednorazowej wiadomości. Proces jej wysyłania możemy zobaczyć w instruktażowym wpisie, który opublikował WhatsApp na platformie X