Masz WhatsAppa? Zapamiętaj te dwa kody

Kody MMI to krótkie kombinacje znaków i cyfr, które wpisywane w dialerze w telefonie pozwalają dotrzeć do kluczowych ustawień urządzenia. Dwa kody MMI są szczególnie przydatne, bowiem umożliwiają szybką weryfikację ustawień bezwarunkowego przekierowania połączeń. W niektórych przypadkach nieświadome włączenie przekierowania połączeń może prowadzić na przykład do utraty konta WhatsAppa.

Do tych samych opcji można dotrzeć z poziomu ustawień karty SIM, ale użycie kodów MMI jest po prostu szybsze. Wystarczy wpisać kod tak, jak zwykły numer telefonu, a potem wybrać zieloną słuchawkę, by przejść do odpowiednich opcji. Pierwszy ważny kod MMI to kombinacja *#21#. Po jej wybraniu na ekranie telefonu pojawi się informacja o bezwarunkowym przekierowywaniu połączeń i SMS-ów. Jeśli pojawi się tu komunikat o braku bezwarunkowego przekierowania, użytkownik nie ma się o co martwić.

Informacja o przekierowaniu połączeń © dobreprogramy

Drugi ważny kod MMI to kombinacja *#62#, która pozwala sprawdzić dodatkowe warunki przekierowania połączeń. Przyda się to zwłaszcza, gdy poprzedni krok zdradzi, że przekierowanie połączeń jest aktywowane. Drugi kod umożliwia wyświetlenie szczegółów - w tym informacji o przekierowaniu połączeń w trakcie niedostępności, co jest mechanizmem wykorzystywanym przez pocztę głosową oferowaną przez operatora.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl