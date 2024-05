Edytuj SMS po wysłaniu. Testy w Androidzie trwają

Wiadomości Google zyskują nową funkcję w wersji beta. Jak czytamy w serwisie Android Police, prace nad nią trwały co najmniej od lutego, ale dopiero teraz została dostrzeżona. Chodzi o funkcję edycji wiadomości SMS po wysłaniu. Na ten moment trafiła ona do ograniczonego grona testerów beta i nie znamy szczegółów na temat planów dalszego jej udostępniania.

Domyślna aplikacja do obsługi wiadomości SMS i RCS w urządzeniach z Androidem, czyli Wiadomości Google może niebawem zyskać funkcję, która z pewnością okaże się przydatna dla wielu użytkowników. Edycja wiadomości po wysłaniu to coś, czego do tej pory nie dało się robić we wspomnianej aplikacji.