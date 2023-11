WhatsApp z nową możliwością logowania. Prosta zmiana, a cieszy

Do tej pory podstawą do korzystania z WhatsAppa był numer telefonu. To się nie zmieni – nadal będzie on powiązany z naszym kontem i nie będzie dało się korzystać z komunikatora bez niego. Użytkownicy otrzymają teraz możliwość powiązania adresu e-mail ze swoim kontem WhatsApp, co z kolei pozwoli im na korzystanie z nowej, alternatywnej metody logowania do komunikatora.