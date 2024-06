Ważny komunikat CSIRT KNF. Dotyczy serwisu OLX

CSIRT KNF apeluje do użytkowników serwisu OLX, by byli wyczuleni na fałszywych kupujących, którzy deklarują, że zapłacili już za towar i konieczne jest "odebranie pieniędzy". To typowy schemat oszustwa. W ramach najnowszej kampanii, kontaktując się ze sprzedającym wysyłają nawet spreparowane kod QR , który kieruje do fałszywej strony bankowości internetowej. Sprzedawca, który nie zdaje sobie, że jest oszukiwany, podając login i hasło przekaże dane logowania wprost na ręce "kupującego".

Cały proces nie ma związku z autentyczną procedurą zakupu na OLX i w innym serwisie tego rodzaju. Co do zasady należy również pamiętać, że o sprzedanym przedmiocie użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony przez system danego serwisu, a do otrzymania zapłaty nie jest konieczne logowanie się gdziekolwiek i podawanie danych. "Kupujący", który stara się wytłumaczyć, że jest to konieczne, to oszust, który stosuje socjotechnikę i próbuje wywrzeć presję na sprzedawcy.