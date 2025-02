Ważny komunikat PKO BP. Dotyczy wszystkich klientów

PKO Bank Polski opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa , w którym opisuje krótko trwającą akcję phishingową za pośrednictwem poczty e-mail. Do klientów może trafić wiadomość, której nadawca podaje się za "PKO Bank Polski" i deklaruje, że w treści znajduje się potwierdzenie przelewu.

W praktyce to przekręt, a widoczna w treści e-maila wielka ikona pliku PDF to tylko link kierujący do pobrania złośliwego oprogramowania. PKO BP nie podaje, jakie dokładnie szkodliwe oprogramowanie można w ten sposób pobrać na komputer.