Ważny symbol na dowodzie. Nie każdy dokument go ma

Warstwa elektroniczna w e-Dowodach to w rzeczywistości chip, podobny do tych, które można znaleźć w kartach płatniczych z funkcją zbliżeniową. Dzięki temu możliwa jest komunikacja bez fizycznego kontaktu, co m.in. ułatwia logowanie się do serwisów urzędowych oraz korzystanie z podpisu elektronicznego. W tym celu wystarczy zbliżyć dowód do odpowiedniego czytnika, by na przykład potwierdzić logowanie.