Ważny symbol na dowodzie. Tłumaczymy, co oznacza

Warstwa elektroniczna w dowodach osobistych (która sprawia, że stają się e-Dowodami) to nic innego jak zintegrowany chip, który umożliwia korzystanie z dokumentu w sposób podobny do płatniczych kart zbliżeniowych. Dzięki temu możliwa jest bezkontaktowa komunikacja, co pozwala między innymi na logowanie się do portali urzędowych oraz elektroniczne składanie podpisów. Więcej szczegółów na temat możliwości dowodu z warstwą elektroniczną można znaleźć na stronie gov.pl.