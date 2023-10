WhatsApp: dwie nowości, które ucieszą każdego

Obydwie zmiany to elementy, które dopiero trafiają do testerów. Oznacza to, że aby je zobaczyć konieczne jest korzystanie z WhatsAppa w wydaniu beta. Co więcej, nie wszyscy testerzy już teraz widzą opisywane nowości. Tutaj także - podobnie jak w przypadku stabilnego wydania WhatsAppa - nowe funkcje wypychane są transzami do użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, że nowe opcje są już na etapie testów. W stabilnym wydaniu WhatsAppa pojawią się więc zapewne w najgorszym wypadku za kilka miesięcy.