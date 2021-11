WhatsApp: usunięta wiadomość? Jest sposób, by ją przywrócić

Jak zauważył serwis 4PDA powołując się na artykuł The Sun, wyjściem awaryjnym są kopie zapasowe WhatsAppa . Jeśli użytkownik komunikatora korzysta z funkcji automatycznie archiwizującej rozmowy na serwerach Google lub Apple, zależnie od ustawień, w niektórych przypadkach będzie mógł odzyskać usunięte wiadomości .

WhatsApp oferuje bowiem kilka opcji dotyczących częstotliwości wykonywania backupów i to od nich zależy, czy usunięta wiadomość wciąż jest dostępna w kopii zapasowej. Jeśli kopia wiadomości WhatsAppa jest wykonywana na przykład raz na dobę, a rozmówca usunie wiadomość z czatu tuż po zapisaniu backupu, użytkownik ma niecałe 24 godziny, by dotrzeć do kopii zapasowej i odzyskać pełną treść rozmowy.