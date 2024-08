WhatsApp wprowadzi nowość. Szybko "wyczyścisz" listę

Bieżące korzystanie z WhatsAppa lub innego komunikatora w licznym gronie znajomych może szybko doprowadzić do sytuacji, kiedy na liście rozmów znajduje się wiele konwersacji, których z jakichś przyczyn nie śledzimy już na bieżąco. WhatsApp planuje wprowadzić do aplikacji nowy przycisk, który pozwoli w takich sytuacjach szybko oznaczyć wszystkie wiadomości w takich czatach jako odczytane - by zaprowadzić porządek na liście konwersacji na ekranie startowym.