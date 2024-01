WhatsApp zyska nową opcję. U konkurencji działa od dawna

WhatsApp będzie formatować tekst, który wcześniej zostanie odpowiednio wprowadzony przez użytkownika - zwraca uwagę WABetaInfo. Wystarczy kilka znaków, by zmienić wygląd treści w okienku rozmowy. Tekst `zapisany w ten sposób` wyświetli się na przykład jako blok kodu (z czcionką o stałej szerokości znaku), rozpoczęty od symbolu >napis stanie się wyróżnionym cytatem, a numerowane lub rozpoczynane od myślnika i gwiazdki zdania zostaną uznane za elementy listy (odpowiednio numerowanej lub wypunktowanej).

Wszystkie te elementy wiadomości to sposoby podstawowego edytowania wiadomości, które mogą być dobrze znane użytkownikom innych komunikatorów. Niektóre z nich zadziałają analogicznie choćby w Messengerze (chociaż część tylko w aplikacji mobilnej, gdzie ponadto działa składnia LaTeX i nie tylko), wszystkie będą za to dobrze znane osobom pracującym na co dzień ze Slackiem, komunikatorem Microsoft Teams czy choćby korzystającym z Outlooka.