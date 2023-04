WhatsApp wprowadzi nową opcję. Może cię rozbawić

Serwis WABetaInfo podaje ciekawe wieści o kolejnej funkcji, która niebawem trafi do WhatsAppa. Mowa o animowanych emoji, które mogą się przydać, by uprzyjemnić rozmowy. To w praktyce kolejny element obok "zwykłych" emoji i naklejek, który w jakiś sposób może wpłynąć na humor rozmówcy - w końcu wszystkie te elementy, niezależnie od wyrażanych emocji, uprzyjemniają w jakiś sposób konwersacje.