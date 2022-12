WhatsApp wprowadził nową opcję. Masz 5 sekund na reakcję

Opisywany problem z pewnością nie dotyczy wszystkich użytkowników WhatsAppa , ale ci, którym zdarza się robić pomyłki na czacie i usuwają wiadomości z historii, mogli natknąć się na problem przypadkowego usunięcia danego wpisu "tylko u siebie" . Dotychczas skutkowało to bezpowrotnym zniknięciem wiadomości, ale tylko na czacie w danym telefonie. Rozmówca z WhatsAppa dalej widział otrzymany tekst i na tym etapie nie można już było z tym nic zrobić.

Serwis TechCrunch tłumaczy, że po zmianie w WhatsAppie pojawia się przycisk "cofnij". Użytkownikowi daje to 5-sekundowe okienko na wycofanie się z opcji usuwania tylko u siebie. Jeśli nie wycofa się ze swojej decyzji - komunikator usunie wiadomość tylko w jego telefonie, dokładnie tak, jak dotychczas. Cofnięcie pozwala jednak zmienić zdanie i skorzystać z opcji "usuwania u wszystkich" , czego wielu użytkownikom brakowało.

Usuwanie wiadomości "u wszystkich" skutkuje oczywiście nadal wyświetleniem odpowiedniego komunikatu także u rozmówcy. Wysłana wcześniej treść znika jednak z czatu WhatsAppa , a w wielu momentach może być to kluczowe, by uniknąć kompromitacji czy niedomówień, jeśli przez przypadek udostępni się komuś niewłaściwą treść.

Użytkownicy, którzy nie widzą jeszcze nowej opcji cofania przypadkowego usuwania w WhatsAppie, muszą uzbroić się w chwilę cierpliwości. Co do zasady nowość została już powszechnie udostępniona, ale aplikacja nie jest aktualizowana w jednym momencie we wszystkich telefonach. Trzeba więc zaczekać kilka dni lub spróbować wymusić aktualizację WhatsAppa w telefonie.