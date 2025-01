Wiadomość SMS z numeru +918. Nadawcą nie jest kurier

Taka wiadomość SMS to typowy phishing. Chociaż wątek paczki i dostawy kojarzymy głównie z okresem przedświątecznym, jak widać atakujący próbują wzbudzić niepokój losowych odbiorców również w innych momentach roku.

W tym przypadku treść komunikatu jest bardzo długa i zaczyna się od słów "Powiadomienie InPost". Oczywiście w praktyce ta wiadomość to dzieło oszustów i nie ma związku z firmą kurierską. Komunikat SMS sugeruje, że firma miała problem z dostawą jakiejś paczki z uwagi na niepełny adres.

Jego uzupełnienie ma być możliwe pod podanym linkiem, który nawet nie próbuje udawać, że mógłby być autentyczny. Teoretycznie to skrócone łącze, ale na tyle rozbudowane, że już na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że miałoby być prawdziwe. Na koniec atakujący dodają, że podjęcie kroków przez odbiorcę SMS-a w jakiś sposób "przyspieszy wysyłkę".

Jeśli odbiorca kliknie link będąc przekonanym, że musi podjąć jakieś kroki, by otrzymać paczkę (której nawet nie zamawiał), trafi na spreparowaną stronę, która może skutecznie udawać wizualnie witrynę InPostu. Na miejscu można spodziewać się formularza, gdzie wyłudzone zostaną przynajmniej dane kontaktowe, a najpewniej także numery karty płatniczej lub login i hasło do banku - pod pretekstem potwierdzenia dopiero co uzupełnionych danych adresowych w związku z rzekomą paczką.