Windows 11 24H2 na horyzoncie. Szereg nowości w KB5043185

O wszystkich zmianach wprowadzanych przez KB5043185 (aktualizację podnoszącą numer kompilacji Windows 11 do Builda 26120.1843), można przeczytać we wpisie na blogu Windowsa. Poprawek i nowości jest całe mnóstwo, a wszystko to ma być tylko rzutem oka na zmiany, które przygotowywane są w ramach "dużej" aktualizacji Windowsa 11 - wersji 24H2, której premiery spodziewamy się jesienią. Microsoft już teraz uchyla więc rąbka tajemnicy, a najbardziej zainteresowani użytkownicy mogą sprawdzić nowe opcje we własnym zakresie w programie Insider.