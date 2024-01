Windows 11: KB5034204 przypomina o typowych błędach w systemie

Co ciekawe, jak na razie opisane błędy nie zostały odnotowane w dokumentacji aktualizacji, a co za tym idzie - można zakładać, że chwilowo Microsoft nie zauważył skali problemu i nie zaczął prac nad poprawką. W praktyce można się więc spodziewać, że problemy zostaną rozwiązane najszybciej w drugi wtorek lutego, kiedy to opcjonalne pod koniec poprzedniego miesiąca aktualizacje zostają automatycznie wdrożone we wszystkich komputerach, dla których przewidziano dany pakiet. Aktualizacja KB5034204 jest dostępna dla Windowsa 11 22H2 oraz 23H2.