Windows 11 pomoże pisać. Notatnik sam poprawi tekst

W Windows 11 w programie testów Insider zauważono zaktualizowany Notatnik o zestaw narzędzi Cowriter - zwraca uwagę serwis Windows Central. To kilka opcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które pozwalają na różne sposoby zmienić tworzony tekst, w tym całkiem do przeredagować, bądź na przykład skrócić lub wydłużyć akapity. Wszystko wskazuje na to, że finalna wersja tak zaktualizowanego Notatnika trafi do użytkowników Windowsa 11 jeszcze w tym roku.