Co do zasady istnieją dwa skuteczne sposoby na pozbywanie się zalegających na w Windowsie programów i gier. Pierwszy z nich, to skorzystanie z narzędzi oferowanych przez system oraz dostarczanych przez twórców oprogramowania. Mowa oczywiście o mechanizmach deinstalatorów , które umożliwiają wygodne usunięcie wskazanego programu z dysku komputera bez większego udziału użytkownika.

Drugą z metod skutecznego odinstalowywania aplikacji w Windows 11 jest skorzystanie z dedykowanych do tego celu narzędzi zewnętrznych. W większości przypadków dają one możliwość dużo dokładniejszego usunięcia wskazanego programu czy gry. Co prawda bazują one na deinstalatorach dostarczanych z oprogramowaniem, ale po zakończonym procesie deinstalacji uruchamiają dodatkowe mechanizmy, których zadaniem jest usunięcie pozostałości, tj. plików tymczasowych czy wpisów w rejestrze.