Windows 11: nadchodzi aktualizacja Narzędzia Wycinanie

Zmiany opisywane przez Microsoft na blogu dotyczą zarówno gałęzi Dev, jak i Canary. Do Windowsa 11 trafiły tu odświeżone wydania systemowych aplikacji. Zmiany można dostrzec m.in. w Narzędziu Wycinanie. Nowością jest dodawanie kształtów na zrzuty ekranu . W ten sposób można tworzyć tutoriale lub pokazywać znajomym konkretne elementy na grafice. Do dyspozycji są strzałki, owale oraz zaznaczenie prostokątne.

Ponieważ mamy do czynienia z testowym wydaniem Windowsa 11 w programie Insider, musi minąć jeszcze trochę czasu, nim te same opcje pojawią się w stabilnym wydaniu systemu w komputerach większości użytkowników. Równolegle Microsoft wprowadził również nowość do Notatnika - możliwość wyjaśnienia fragmentu tekstu poprzez funkcję Copilot, ale jej dostępność jest ograniczona do niektórych rynków. Ciekawsze zmiany w Notatniku zapowiadane są natomiast na dalszą przyszłość.