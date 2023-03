Praktyczne nowości w Windows 11. Testy rozpoczęte

Microsoft udostępnił pierwsze kompilacje testowe Windows 11 w ramach odświeżonego programu Windows Insider : z czterema, a nie trzema poziomami wtajemniczenia. Do testerów w kanale deweloperskim trafił Preview Build 23403 , a w (kierowanym do najbardziej zaawansowanych użytkowników) kanale Canary pojawił się Preview Build 25314 . Choć są między nimi istotne różnice, równocześnie testowane są w nich także te same rozwiązania.

Nowinki, które na testy trafiły do Insiderów zarówno w kanale deweloperskim, jak i Canary, związane są przede wszystkim z Eksploratorem plików. Po pierwsze pojawiły się w nim rekomendacje. Na ekranie domowym system przedstawi użytkownikom skróty do kilku plików, które mogą im być w tej chwili potrzebne (albo były niedawno otwierane, albo niedawno modyfikowane, albo dopiero co zostały udostępnione). To zmiana, która największe znaczenie będzie mieć na komputerach korporacyjnych.