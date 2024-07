Windows 11: tak będzie wyglądać "nowe" menu Start

Testerzy Windows 11 w programie Insider korzystający z kompilacji 22635.3930 mogą już odkrywać, jak będzie wyglądać podział na nowe widoku w menu Start. To realizacja dawno zapowiadanych zmian związanych z wyświetlaniem "wszystkich aplikacji". Obecnie w Windows 11 jest to zazwyczaj długa lista nazw programów z podziałem alfabetycznym . Trudno uznać takie rozwiązanie za optymalne zagospodarowanie miejsca w menu Start.

Eksperymenty z innym układem w menu Start Windowsa 11 trwają już przynajmniej od kilku miesięcy . Microsoft testuje widok z siatką (analogiczny do szuflady z aplikacjami w smartfonach) oraz siatkę z kategoriami . W ten sposób docieranie do konkretnych aplikacji będzie jeszcze szybsze, bo jednocześnie na ekranie uda się zobaczyć wielokrotnie więcej skrótów. Zmianę opisuje w serwisie X użytkownik phantomofearth.

Podział na kategorie to najnowszy widok w menu Start testowego Windowsa 11. To wczesny etap implementacji, więc nawet testerzy muszą się zadowolić tylko makietą wizualną . Na tę chwilę nie można mieć pewności, czy proces dzielenia aplikacji na kategorie będzie w pełni zautomatyzowany, czy też użytkownik będzie mógł samodzielnie ingerować w utworzone "katalogi".

Można zakładać, że poprawione menu Start trafi do Windowsa 11 w drugiej połowie roku, najpewniej wraz z "dużą" aktualizacją 24H2 przewidzianą na jesień. Z drugiej strony nowe funkcje do Windowsa 11 od jakiegoś czasu trafiają do systemu w ramach wydawanych na bieżąco pakietów Moment, toteż nie można wykluczyć, że nowy podział w menu trafi do systemu nawet nieco wcześniej.