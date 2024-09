Windows długo się włącza? Jest na to sposób

Windows 11 , podobnie jak poprzednie wersje, uruchamia razem z systemem wiele aplikacji i modułów. Niektóre z tych programów są niezbędne do prawidłowego działania urządzeń peryferyjnych , jednak wiele z nich niepotrzebnie wydłuża czas uruchamiania komputera. Manipulując zawartością autostartu można wpłynąć na czas włączania peceta i jego gotowość do pracy

By to zrobić, warto przejrzeć listę i wyłączyć programy, które nie są potrzebne podczas uruchamiania systemu, co może zaoszczędzić cenne sekundy. Aby sprawdzić listę autostartu w Windows 11, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze, co uruchomi Menedżer zadań.