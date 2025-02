Windows straci kolejną funkcję - Historię lokalizacji

Obsługa sensorów i lokalizacji w Windows to, wbrew powszechnej opinii, wcale nie wynalazek rodem z Windows 8. Funkcję tę wprowadziła już Siódemka. Jej następcy, udający przez lata że pecet jest tabletem, wyprowadzili API platformy lokalizacji do aplikacji. Znaczącym rozszerzeniem platformy była zapomniana już dziś Cortana . Cyfrowa asystentka miała pamiętać lokalizację urządzenia, przechowywaną lokalnie przez 24 godziny.

Funkcja ta była dostępna przez API WinRT jako "Geolocator", ale jej przeznaczeniem było wykorzystanie w urządzeniach mobilnych właśnie przez Cortanę. Dziś nie ma już ani Cortany ani telefonów z Windowsem, więc funkcja ta jest niepotrzebna. Mało kto o niej wiedział i z niej korzystał (programistycznie). Nie oznacza to jednak, że Windows nie będzie stosować mechanizmów lokalizacji. Robi to już dziś, choć często w kiepski sposób.

Choć już od Windows 7, Windows oferuje programistyczny dostęp do danych lokalizacji, oparty nie tylko o IP, ale i o wbudowane sensory, modemy WWAN i GPS, to wiele usług Microsoftu z niej nie korzysta. Zamiast tego, lokalizacja jest pobierana z IP - działa więc niezależnie od tego, jak ustawimy w systemie i w przeglądarce przełączniki dostępu do lokalizacji. Dobrym przykładem jest Pogoda MSN. Systemowe dane więc się "marnują", ale Microsoft i tak wie, gdzie jesteśmy.